Los gatos que responden con maullidos cuando sus dueños les hablan no lo hacen por casualidad, sino como parte de un comportamiento aprendido y adaptado a la convivencia con humanos, según explican expertos en comportamiento animal.

De acuerdo con los especialistas, los felinos desarrollan formas de comunicación específicas para interactuar con las personas, ya que entre ellos casi no utilizan el maullido en la adultez. Este sonido, en cambio, lo reservan principalmente para llamar la atención de los humanos.

El hecho de que un gato “conteste” cuando se le habla está vinculado con un proceso de aprendizaje y refuerzo. Si el animal recibe atención, comida o caricias tras maullar, entiende que esa conducta es efectiva para comunicarse y la repite.

Además, los expertos señalan que los gatos pueden reconocer la voz de sus dueños y diferenciarla de otros sonidos, lo que refuerza la interacción y genera una especie de diálogo entre mascota y persona.

Este tipo de respuesta también puede reflejar el nivel de vínculo emocional. Los gatos más sociables o con mayor apego tienden a vocalizar más y a responder cuando se les habla, como una forma de interacción cotidiana.

En algunos casos, los maullidos pueden variar en tono o intensidad dependiendo de lo que el animal quiera expresar, como hambre, necesidad de atención o simplemente interacción.

Los especialistas destacan que, lejos de ser un comportamiento extraño, esta “conversación” es una muestra de adaptación de los gatos a la vida doméstica y una señal de conexión con sus dueños.

Así, cuando un gato responde al escuchar la voz humana, no solo está reaccionando a un estímulo, sino también comunicándose activamente dentro del vínculo que construyó con su entorno.