Un control de rutina del Servicio Penitenciario Provincial permitió evitar el ingreso de un celular oculto dentro de alimentos en el penal de San Juan. El hallazgo se produjo durante una requisa a visitantes y activó de inmediato los protocolos de seguridad internos.

El procedimiento se realizó en el sector de ingreso, donde el personal inspeccionaba la mercadería transportada por quienes acceden al establecimiento. En ese marco, los agentes detectaron una maniobra irregular dentro de un bolso con alimentos.

Durante la revisión, los efectivos encontraron un teléfono celular escondido dentro de un zapallo, una modalidad poco frecuente pero que evidencia intentos cada vez más sofisticados para vulnerar los controles. Ante la situación, se procedió al secuestro del dispositivo y a la aplicación de las medidas correspondientes.

El intento fue neutralizado antes de que el elemento prohibido pudiera ingresar al penal, lo que evitó una posible alteración del orden interno.

Desde el sistema penitenciario remarcaron que este tipo de dispositivos representan un riesgo, ya que pueden ser utilizados para coordinar acciones delictivas desde el interior.

En ese sentido, destacaron que los procedimientos de requisa forman parte de una política sostenida de prevención, con controles permanentes sobre visitantes y pertenencias. La detección temprana de este tipo de maniobras se apoya tanto en la experiencia del personal como en la capacitación continua.

Seguridad y vigilancia permanente

Desde el SPP subrayaron que estos resultados responden a un trabajo constante orientado a reforzar la seguridad dentro de las unidades penitenciarias. La incorporación de tecnología y la actualización de los protocolos permiten mejorar la capacidad de respuesta ante intentos de ingreso irregular.