La escuela Marcelino Blanco en La Paz, Mendoza, fue escenario de un preocupante incidente donde una alumna de 14 años ingresó al establecimiento portando un arma de fuego, amenazó a sus compañeros y realizó disparos al aire en al menos dos ocasiones. La tensión fue tal que muchos estudiantes tuvieron que ser atendidos en el hospital público por crisis nerviosas, siendo luego retirados por sus padres, según informó Gustavo Pinto, director del centro médico.

Los primeros testimonios de los compañeros de la menor resultan claves para entender la secuencia de los hechos y el perfil de la protagonista. Relataron que la estudiante entró al baño de la escuela y, al salir, ya portaba el arma cargada, apuntando brevemente a algunos de sus compañeros.

Más allá de la cronología del evento, las descripciones de sus compañeros arrojan luz sobre la personalidad de la joven. Fue catalogada como una niña "muy callada, con pocas amigas". Además, revelaron que en los días previos al incidente, varios de ellos la habían notado "angustiada" e incluso la habían visto llorar. Estas observaciones ofrecen un contexto sobre el estado emocional de la alumna antes de que la situación escalara a este alarmante nivel.