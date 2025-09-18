Este jueves 18 de septiembre se realizó la entrega de la sexta moto ganada a través de la Ruleta del HUARPE en el marco de los festejos por el 20° años del medio. La ganadora fue Daiana Magalí Sassin, una vecina de 30 años del departamento Iglesia, quien el pasado 8 de julio resultó ganadora del premio mayor.

La entrega tuvo lugar en moto Lucero, ubicado en Córdoba y Tucumán, donde Daiana compartió el momento con su amiga Nicol, quien la acompañó desde su localidad de origen hasta la capital sanjuanina para no perderse ningún detalle de este importante acontecimiento. Ambas disfrutaron del recorrido y celebraron juntas cuando finalmente pudieron ver la moto en persona.

“Estoy muy agradecida. Me acompaña mi amiga Nicol. Vamos a andar por acá, ella me va a llevar. Las dos sabemos manejar moto, pero ella tiene el carnet”, expresó Daiana entre risas, visiblemente emocionada por sumar un nuevo vehículo a su vida cotidiana y por vivir una experiencia que, según comentó, “no olvidará jamás”.

Por su parte, Nicol recordó cómo vivió el instante en que su amiga resultó ser la afortunada del sorteo: “Yo estaba el día que ganó y ahora la acompañé todo el camino para que la venga a buscar. Fue un momento muy lindo, compartido con mucha alegría y nervios”.

La Ruleta del Huarpef fue una iniciativa especial que, en el marco del 20° aniversario del medio, recorrió los 19 departamentos de San Juan premiando a lectores y televidentes que participaron con entusiasmo en cada edición. Esta propuesta no solo celebró la trayectoria del diario, sino que también fortaleció el vínculo con la audiencia, generando instancias de encuentro y reconocimiento.