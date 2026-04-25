El Hilario Sánchez fue testigo de una victoria fundamental para las aspiraciones de San Martín. En un compromiso marcado por la paridad y la escasez de llegadas claras, el equipo local supo golpear en el momento justo para quedarse con los tres puntos ante un Quilmes que llegaba con una racha positiva de cuatro encuentros sin conocer la derrota.

La diferencia en el marcador se estableció a los 25 minutos de la etapa inicial a través de Hernán Zuliani. El defensor aprovechó su oportunidad para marcar el único tanto de una jornada que, tras el festejo, no varió demasiado en su desarrollo futbolístico. El trámite del partido se mantuvo con un vuelo bajo, donde las emociones aparecieron de forma aislada y el juego brusco o la falta de claridad dominaron la escena.

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Leandro Gracian intentó reaccionar. Con más empuje que juego asociado, el Cervecero buscó la igualdad de manera insistente, pero se encontró con la seguridad del arquero Díaz Robles.

El guardameta del Verdinegro fue el encargado de desactivar los intentos del visitante, permitiendo que San Martín hilvanara un nuevo triunfo en su estadio. Con este resultado, el equipo sanjuanino escala posiciones en la Zona B, mientras que Quilmes permanece en una situación de expectativa dentro de la tabla.