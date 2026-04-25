El panorama diplomático en Islamabad dio un giro inesperado este sábado. El presidente Donald Trump decidió frenar el traslado de su equipo de negociadores, integrado por Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes debían participar en los encuentros destinados a destrabar el conflicto con Irán. Para el jefe de Estado norteamericano, no tiene sentido que sus funcionarios afronten un traslado de semejante magnitud en este momento.

A través de declaraciones a la prensa en la Casa Blanca y mensajes en sus plataformas digitales, el mandatario fue tajante sobre los motivos de esta interrupción. “Hace poco les dije a mis colaboradores que se estaban preparando para irse: No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todo el control. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de tonterías”, explicó el presidente, restando importancia a la urgencia de la cita en territorio paquistaní.

La determinación de Washington llega en un clima de alta tensión, marcado por el bloqueo a los puertos iraníes y la negativa de Teherán a entablar un contacto cara a cara mientras persistan las sanciones comerciales. A pesar de la contundencia del anuncio, Trump descartó que esta medida implique un retorno inmediato a las hostilidades militares. Al ser consultado sobre si esto significaba reanudar la guerra, el presidente respondió: “No. No significa eso. Todavía no lo hemos considerado”.

Desde la óptica de Trump, la situación interna de su contraparte es otro factor que desmotiva el viaje. En sus redes sociales, el líder estadounidense mencionó que existe una gran confusión y luchas de poder dentro del mando iraní. “¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo! Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su liderazgo. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!”, enfatizó en su descargo virtual.

Mientras tanto, en Pakistán, los movimientos diplomáticos no se detuvieron. El canciller de Irán, Abbas Araghchi, cumplió con una agenda que incluyó reuniones clave con el primer ministro Shahbaz Sharif y el jefe del ejército, Asim Munir, quien actúa como mediador. Sin embargo, tras ratificar su postura de reserva total ante las exigencias de Estados Unidos y exigir el fin del embargo comercial, el funcionario iraní abandonó Islamabad con rumbo a Omán para continuar su gira internacional.