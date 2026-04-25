Hallaron un rastro de fetos en una clínica y una red de ventas de bebés

El viernes por la noche, el silencio de la calle Marengo al 3900 se rompió cuando la Policía Bonaerense irrumpió en la clínica Santa María. El operativo, impulsado por la Superintendencia de Delitos Complejos, buscaba rescatar a una nena de 12 años oriunda de Monte Quemado, Chaco, quien cursaba un embarazo de ocho meses producto de un abuso sexual. Lo que los efectivos encontraron dentro del centro médico de Villa Ballester superó cualquier previsión técnica para convertirse en una escena de pesadilla.

En el interior del lugar se incautaron bolsas de consorcio que contenían ocho fetos. Según los reportes policiales, cinco de ellos estaban plenamente formados, mientras que los tres restantes se encontraban en una etapa inicial de gestación. La sospecha de los investigadores es doble y desgarradora: analizan si el hijo de la menor está entre esos restos o si, por el contrario, nació con vida y fue entregado a terceros en un caso de trata de personas.

La ruta que llevó a los agentes hasta allí nació de una colaboración con la Policía de Santiago del Estero. Las pistas apuntan a una ONG con sede en Palermo que se presenta como un centro de salud reproductiva y proveedora de interrupciones legales del embarazo. Esta organización habría financiado el traslado de la niña y su madre, una pensionada de 48 años, además de costear su alojamiento en Buenos Aires.

Al momento de la inspección, la madre de la pequeña fue interrogada por las autoridades y su testimonio sumó más dudas al expediente. La mujer "dijo que no sabía qué había pasado con la criatura que su hija gestaba, si estaba vivo o muerto". Por su parte, el director del establecimiento médico mantuvo una postura evasiva durante el allanamiento. Según fuentes directas del caso, el profesional "se hizo el desentendido" cuando fue consultado por la presencia de la paciente menor de edad y su progenitora.

La causa, que ahora tramita bajo la carátula de averiguación de ilícito en la UFI N°7 de Malvinas Argentinas, intenta reconstruir los pasos de la menor y su madre, quienes abandonaron la clínica poco antes de que la policía regresara para completar el procedimiento. Aunque no hay detenidos hasta el momento, todas las personas que se encontraban en la clínica Santa María fueron identificadas y quedaron sujetas a una investigación que busca determinar si el lugar funcionaba como una fachada para la venta de recién nacidos.