Lo que empezó como una humorada en un video de Sofi Pachano terminó escalando a un nivel que la propia Evelyn Botto tuvo que salir a frenar. La locutora aprovechó una charla con la prensa para poner blanco sobre negro respecto a los rumores que la vinculaban con una posible maternidad junto a su pareja, Fede Bal. Con la sinceridad que la caracteriza, explicó que todo nació de un juego para redes y que sus metas actuales están muy lejos de los pañales.

Al ser consultada por el cronista de LAM sobre si proyectaba una familia con el actor, Botto fue contundente al separar la ficción de la realidad. "Hacemos chistes", aclaró de entrada para desarticular cualquier especulación. Según sus palabras, el comentario que se volvió viral no fue más que una ocurrencia del momento: "Fue para buscar el comentario, no porque lo estemos pensando. Nada más lejos", sentenció la conductora, quien prefiere enfocarse en la estabilidad que le brinda su presente profesional antes que en grandes cambios vitales.

La realidad de Evelyn hoy pasa por una agenda cargada de compromisos que no le dan respiro. Al hablar de sus objetivos inmediatos, la actriz confesó que "primero me gustaría terminar este año sólida". En esa misma línea, detalló que su rutina no le deja mucho espacio para imaginar otros escenarios, admitiendo que "tengo un día a día bastante movido" y que, sobre el deseo de ser madre, "no lo pensé nunca".

Desde hace cuatro meses, Botto y Bal mantienen un vínculo bajo la modalidad de relación abierta, un formato que ambos llevan con naturalidad y que también define el tipo de compromiso que tienen actualmente. Para cerrar el tema, la locutora no temió ser honesta, aunque sepa que su postura pueda resultar controversial para algunos sectores de la audiencia. "Para mí es raro, y quizá chocante, decir que no, pero la verdad es que no", afirmó sin vueltas. Finalmente, con un toque de picardía, resumió sus verdaderos deseos para esta etapa de su vida: "Quiero trabajar y hacer mucha plata", concluyó.