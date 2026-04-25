¿Y Dupláa? Echarri dijo por qué su mejor relación fue con Natalia Oreiro

Sentado en el living del ciclo No tan pronto, Pablo Echarri se permitió viajar en el tiempo para rescatar los años compartidos con Natalia Oreiro. El actor analizó aquel vínculo que marcó su juventud y la de toda una generación durante la década del noventa, destacando la simpleza de un amor que floreció antes de que el éxito masivo los transformara para siempre.

Al ser consultado sobre el significado de la uruguaya en su historia personal, el intérprete fue contundente al afirmar que fue importante. Yo no he usufructuado esta fama de manera desmedida, tengo compañeros que han salido con más mujeres y yo he tenido relaciones largas, muy largas. La pareja convivió con la exposición mediática entre 1994 y 2000, un periodo de seis años donde la cotidianeidad era muy distinta a la actual.

Echarri brindó detalles sobre la humildad de aquellos días compartidos cuando ella recién llegaba de su país natal. Con ella tuve una relación larga. Fueron más de seis años y en ese momento yo me tomaba el bondi de Avellaneda, me volvía a Avellaneda a dormir y ella me acompañaba al colectivo. Vivía en una pensión, recién llegada de Uruguay, rememoró con nostalgia sobre esa etapa de formación.

El flechazo inicial ocurrió en un ámbito laboral, mucho antes de los grandes protagónicos. El actor relató que ella empezó como extra en Inconquistable corazón, ahí la conocí, en la oficina de mi representante. A partir de allí, iniciaron un camino de compañía mutua que duró más de un lustro. Fue alguien importante y caminamos juntos esos primeros seis años de mucho crecimiento y exposición. Éramos muy jóvenes, pero fue una relación linda, sincera, definió el invitado durante la charla.

Respecto al vínculo que mantienen en la actualidad, Echarri aclaró que el paso del tiempo y las vidas separadas los mantienen alejados, aunque sin conflictos pendientes. No nos frecuentamos, pero terminamos bien. Nos hemos visto en alguna entrega de premios, en Teleinde, ya hace unos años. No nos cruzamos mucho, pero sí, ¿por qué no?, concluyó sobre la posibilidad de un reencuentro casual.