La clave está en hacer poco, pero hacerlo bien. Muchas veces, con ejercicios simples y constancia, se pueden lograr resultados visibles. Ese es el enfoque que muchas asocian al estilo de Antonela Roccuzzo: movimiento, hábitos sostenibles y equilibrio. Mantenerse activa no siempre implica rutinas intensas o largas horas de gimnasio.

Una rutina corta de 10 a 15 minutos puede ser suficiente para ver cambios reales. Lo importante es activar piernas y glúteos con ejercicios básicos como sentadillas, estocadas, puente de glúteos y patadas hacia atrás. Estos movimientos trabajan varias zonas al mismo tiempo y no hace falta peso extra para empezar.

Realizar entre 10 y 15 repeticiones por ejercicio, en 3 series, permite generar estímulo sin sobrecargar el cuerpo. Hacer esta rutina 3 o 4 veces por semana puede dar mejores resultados que entrenamientos aislados más exigentes. La regularidad es lo que realmente transforma.

Caminar, subir escaleras o moverte más durante el día también ayuda a tonificar sin darte cuenta. Pequeños hábitos suman. Tonificar piernas y glúteos no tiene por qué ser complicado. Con una rutina simple y constancia, es posible mejorar la fuerza y la forma del cuerpo a través de un estilo activo, equilibrado y sostenible que cada vez más eligen.