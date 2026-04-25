Susana Giménez reveló el infierno que vivió tras su operación de urgencia

Lo que nació como un fuerte rumor sobre una supuesta cirugía de Susana Giménez terminó en un descargo cargado de fastidio por parte de la conductora. Al ser consultada sobre su estado actual y su vuelta a la Argentina, la diva no ocultó su asombro por la magnitud que tomó la noticia falsa. "No sé quién dijo que me van a operar. Nada que ver, pero me llamaron 2000 personas para preguntarme qué me pasaba", sentenció para poner fin a las especulaciones.

Lejos de cualquier quirófano, la animadora aprovechó para dar detalles del tratamiento preventivo que se realizó durante su estadía en España. Según explicó, las sesiones no fueron por una dolencia puntual, sino que se trató de un abordaje integral para fortalecer la espalda y la rodilla, zonas que suele cuidar especialmente. Con esto, descartó que su regreso al país tenga motivos médicos, ya que su agenda está marcada por la asistencia a los Martín Fierro de la Moda, un evento que definió con entusiasmo: "Es divertido".

Sin embargo, la salud no fue el único tema que la tuvo en el centro de la escena. Su participación en la cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos para Telefe parece estar en la cuerda floja, o al menos no será como muchos imaginan. Susana se mostró reticente a la idea de recorrer grandes distancias y seguir el fixture completo del torneo. "No sé si lo voy a hacer, porque no tengo ganas de ir a Dallas y Kansas. Voy a ir cuando jueguen en Miami", aclaró sobre sus planes de acompañar a la selección nacional.

Finalmente, el misterio también rodeó la posibilidad de un encuentro exclusivo con el entorno del capitán argentino. Ante la consulta sobre una entrevista con la familia de Lionel Messi, la conductora prefirió mantener la cautela y no dar nada por sentado. "No sé nada", fue su breve respuesta, dejando una incógnita abierta sobre si ese contenido estelar formará parte de su regreso a la televisión o si quedará simplemente en un deseo de la producción.