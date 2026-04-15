Con más de 150 efectivos, avanza una capacitación clave para la seguridad penitenciaria

La Academia de Formación e Investigación Penitenciaria lleva adelante una capacitación en técnicas de infantería destinada a más de ciento cincuenta efectivos, con una duración de catorce días, con el objetivo de fortalecer la seguridad y profesionalizar al personal. La actividad es dictada por instructores pertenecientes al Grupo de Operaciones Tácticas y busca optimizar la respuesta ante situaciones complejas dentro del Servicio Penitenciario.

La actividad está enmarcada en el uso racional de la fuerza. FOTO: Gentileza

El entrenamiento fortalece la capacidad operativa y la toma de decisiones en situaciones de alta exigencia, incorporando herramientas para actuar con mayor coordinación y eficacia dentro del establecimiento penitenciario. Este entrenamiento constituye un eje central en la política de seguridad provincial, que prioriza la capacitación continua como herramienta para elevar el nivel profesional de las fuerzas. A través de contenidos prácticos, los agentes incorporan habilidades para actuar con orden, coordinación y eficacia en contextos de alta exigencia.

La formación brinda herramientas tácticas para el control interno, las requisas y la gestión de incidentes, reduciendo la improvisación y minimizando riesgos en el servicio diario. Además, promueve el trabajo en equipo, la disciplina y la toma de decisiones bajo presión, aspectos fundamentales para el desempeño operativo.

Cabe destacar que la actividad está enmarcada en el uso racional de la fuerza y el respeto por los derechos humanos, por lo que la capacitación apunta a garantizar intervenciones seguras y responsables dentro de los establecimientos penitenciarios. Esta preparación técnica resulta clave para sostener el orden interno y fortalecer la seguridad en cada unidad.