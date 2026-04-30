San Juan se prepara para vivir una jornada de fútbol e intensidad con la segunda edición de la "Batalla de Arqueros Grip". Tras una exitosa experiencia en 2024 en el Estadio Bicentenario, el evento se traslada este viernes 1 de mayo al complejo Vidart Camp, en calle Vidart y Boulevard Sarmiento, en Rawson, un predio que cuenta con más de nueve canchas de primer nivel. Según explicó su creador y organizador, Andrés Coria, en "Te lo Tengo que Decir" por HUARPE TV, esta entrega llega potenciada:

"Esta vez tiene un gustito diferente porque lo hacemos con más canchas en un predio diferente y tenemos el agregado que viene mucha gente de otras provincias a San Juan y también gente de otros países".

Dos minutos sin respiro

La competencia consiste en un enfrentamiento directo de uno contra uno en una cancha reducida (25 metros para adultos y 22 para niños) con arcos reglamentarios. El formato es de una intensidad total, donde los arqueros deben demostrar todas sus capacidades en un tiempo muy corto. "Es un enfrentamiento entre dos arqueros o arqueras que intercambian lanzamientos de pelota con el pie o con la mano durante 2 minutos sin parar", detalló Coria, comparándolo con un "round" de boxeo o un partido de tenis por la dinámica de ida y vuelta.

La agilidad es clave, ya que los participantes tienen apenas 6 segundos para lanzar y cuentan con varias pelotas al costado del arco para no detener el ritmo.

"Se vuelve algo muy intenso que no te puedes desconectar un segundo porque puede haber atajadas, goles y la gente va como aplaudiendo tanto los goles como las atajadas", señaló el organizador.

Inclusión y el "Efecto Dibu"

El evento ha logrado captar el interés de un público diverso, con categorías que van desde los 10 hasta los 45 años y ya superan los 60 inscriptos. Uno de los pilares de la propuesta es la convivencia entre distintos niveles de habilidad. "Lo bueno de la batalla de arqueros es que convive eso, convive el amateur con el profesional, con el que sabe un poco, que sabe nada del arco, pero que quiere participar y que quiere disfrutar", destacó Coria.

Este auge del puesto no es casualidad. Para el organizador, la figura de Emiliano "Dibu" Martínez marcó un antes y un después en la percepción del arquero. "Con el Dibu hubo un cambio de paradigma totalmente y se fue de ver al arquero así como el diferente, el distinto, y se le da mucho más valor al arquero", reflexionó, añadiendo que hoy se busca revalorizar el puesto y potenciar las técnicas tanto en niños como en mujeres.

Capacitación profesional y detalles para el público

Como valor agregado, esta edición incluirá una clínica de capacitación de una hora dictada por el Prof. Mario Alberto Famine, quien cuenta con experiencia en clubes como Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia.

"El arquero siempre tiene que estar mejorando técnicas porque le van cambiando las reglas todo el tiempo", explicó Coria sobre la importancia de este espacio de formación.

Para quienes deseen asistir como espectadores, el evento comenzará a las 8:00 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 17:00 horas, siendo la tarde el momento de las definiciones más "picantes".

Datos

La entrada al predio tiene un valor de $2.000 (menores de 10 años no pagan) y se permite el ingreso con equipo de mate y sillas para disfrutar de una jornada que contará también con sorteos y emprendimientos gastronómicos.