La sanjuanina María Angélica González, conocida como “Mary”, volvió a destacarse a nivel internacional tras su participación en el torneo Iberosudamericano de tenis de mesa, disputado en Lima, Perú.

En la categoría individual de 70 a 74 años, González se consagró campeona y obtuvo la medalla de oro. Además, sumó dos medallas de plata en las modalidades de dobles y equipos, en ambas junto a una jugadora de Buenos Aires.

“Venía preparándome hace un mes para este importante torneo, y logré resultados muy satisfactorios”, expresó la deportista, quien también valoró el aspecto social de la competencia: “Estoy muy feliz por la cantidad de amigos que sigo cosechando en torneos nacionales e internacionales”.

Mary González en el podio junto a otras competidoras tras su destacada actuación en el torneo Iberosudamericano.

La historia de González en el tenis de mesa comenzó a los 50 años, cuando se acercó a la actividad acompañando a su esposo, Rubén Palacios. Desde entonces, su participación en torneos no se detuvo y la llevó a competir en distintos puntos del país y del exterior.

“Pensé que a los 50 años era una buena oportunidad para despejarme. Fui a jugar y me gustó mucho. Desde ese momento no paré más”, recordó la reciente ganadora.

Con estos resultados, la deportista sanjuanina suma un nuevo logro a su trayectoria, consolidándose como una de las referentes locales en la disciplina a nivel internacional.