Con qué famosa vieron a Facundo Arana muy cerca y aseguran que hay romance

A dos meses de haber anunciado públicamente el fin de su relación de 20 años y tres hijos en común, Facundo Arana y María Susini fueron captados nuevamente juntos en Mar del Plata.

La modelo asistió a un show que el actor brindó en un reconocido bar marplatense y, posteriormente, compartieron una cena en el mismo establecimiento. Aunque estaban acompañados por algunos amigos, testigos presenciales destacaron que entre ellos abundaron las miradas cómplices y las risas nerviosas.

Al momento de confirmar la ruptura, Arana había asegurado que aún existía mucho amor entre ellos y que “nada era definitivo”, al menos desde su punto de vista. Previamente, el actor también había definido a la modelo como “una madraza, una mujer excepcional” a la que permanecería unido eternamente.

Por su parte, Susini ha mantenido el silencio ante versiones que sugerían que “si ella habla, explota todo”, un rumor que nunca fue confirmado. Tras este encuentro, donde ambos optaron por no dar explicaciones a los medios, sus seguidores en redes sociales ya apuestan por una segunda oportunidad para el amor.