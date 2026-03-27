La fe y la tradición volvieron a reunirse en un mismo escenario. La sala Auditorium del Teatro del Bicentenario fue el punto de encuentro para la noche de gala que dio inicio a la XXXV edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, en una jornada que combinó cultura, identidad y anticipó lo que será uno de los eventos más convocantes de la provincia.

Entre gauchos, paisanas y agrupaciones de distintos puntos de San Juan y del país, el evento reunió a familias que colmaron el espacio. Participaron delegaciones de otras provincias y también agrupaciones sanjuaninas de Iglesia, La Bebida, Jáchal y Médano de Oro, además de una delegación que cruzó la cordillera y llegó para representar a Chile.

En la Noche de Gala participaron presdientes y delegados de las agrupaciones. (Foto: DIARIO HUARPE)

La previa estuvo marcada por la música, la gastronomía y los símbolos tradicionales. Uno de los momentos centrales fue la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la cantante Gisel Carrizo, que abrió formalmente la velada.

El secretario de la Federación Gaucha Sanjuanina, Ariel Caik, destacó a DIARIO HUARPE la participación de las agrupaciones y de las expectativas para el evento. “Estamos muy contentos con esta nueva edición. Es una noche donde se destaca nuestra identidad y, en especial, nuestra fe hacia la Difunta”, expresó.

Autoridades de la provincia, presentes en la Noche de Gala. (Foto: DIARIO HUARPE)

Respecto a la cabalgata, Caik adelantó cifras que marcan el crecimiento del evento. “Calculamos que vamos a superar los 2.500 jinetes, algo que para nosotros es realmente importante. Si a eso le sumamos las familias que acompañan, estimamos que el fin de semana habrá entre 15.000 y 20.000 personas en el santuario”, detalló.

Además, remarcó el aumento de la participación en los últimos años. “Cada vez se suman más sanjuaninos, porque la Federación se ordenó y hoy muestra lo que es: la casa de todas las instituciones y agrupaciones”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, destacó la relevancia del evento para la provincia. “La Cabalgata es uno de los eventos más importantes para San Juan por su matriz cultural, sus tradiciones y costumbres. Llegan federaciones de otras provincias y eso genera un importante movimiento turístico”, afirmó.

“Después de la inauguración de la renovación del paraje Difunta Correa hubo más de 15.000 visitantes. Para la cabalgata esperamos triplicar ese número”, agregó el funcionario sobre la dimensión del evento.

Los más chicos también fueron protagonistas de la noche. (Foto: DIARIO HUARPE)

La noche de gala funcionó así como el puntapié inicial de una de las celebraciones más representativas de San Juan, que año a año reúne a miles de fieles y jinetes en un recorrido cargado de simbolismo hacia el santuario de la Difunta Correa.

Cronograma de la Cabalgata de la Fe

La Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se realizará el 26, 27 y 28 de marzo, con el siguiente cronograma de actividades:

Viernes 27 de marzo: se llevará a cabo la primera etapa de la cabalgata, con un recorrido de 29 kilómetros. A las 11:30 será la concentración detrás de la Terminal, donde se realizará el acto oficial. Los jinetes partirán hacia el Predio Municipal de Caucete, donde pasarán la noche.

Sábado 28 de marzo: se desarrollará la segunda etapa, con un recorrido de 35 kilómetros hasta el oratorio de la Difunta Correa. La partida será a las 7, con llegada prevista a las 13 a Vallecito.

A partir de las 16 comenzará la jineteada con más de 40 montas en el Predio Gaucho Difunta Correa. Luego se dará inicio a los espectáculos artísticos.

Grilla de artistas

El 26 de marzo, en la Noche de Gala, se presentarán Nicolás Membriani y Yanina Carrizo. En tanto, el sábado 28 de marzo, en Vallecito, actuarán Giselle Aldeco, Tres para el Canto, Saypa, Sergio Galleguillo y Omega.