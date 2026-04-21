Condenan a policía por fuga de detenida en hospital de Albardón

La agente policial Margarita Janet Molina, integrante de la Comisaría 18ª de Albardón, fue condenada en juicio abreviado tras reconocer su responsabilidad en la fuga de una detenida que permanecía internada bajo custodia. El hecho ocurrió el 27 de agosto de 2025, cerca de las 18, en el hospital Giordano de ese departamento.

Según la investigación judicial, Molina tenía a su cargo la vigilancia de Silvia Flores, quien se encontraba con prisión preventiva por disposición de un juez de Flagrancia en una causa por lesiones y amenazas agravadas por el vínculo. Sin embargo, de manera negligente permitió que la mujer caminara fuera de la habitación y por un sector externo del centro de salud sin supervisión directa.

Aprovechando esa situación, la detenida escapó del lugar. Este martes, en una audiencia de juicio abreviado, la uniformada aceptó los cargos y recibió una pena de multa de $15.000. Además, deberá abonar $200.000 en concepto de reparación simbólica a un merendero que ella misma elija, entre el 1 y el 10 de mayo.