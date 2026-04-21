Confirmaron que vuelve el Quilmes Rock en 2027: cuándo y precios

Uno de los encuentros más significativos de la música nacional ya puso en marcha su organización para abril de 2027. Con tres fechas confirmadas, el evento retomará su formato clásico de varias jornadas consecutivas en un predio a definir.

La venta de tickets comenzará oficialmente este miércoles 22 de abril a las 10 am mediante el portal de Enigma Tickets. Durante esta fase inicial, los clientes de Galicia Visa podrán acceder a una preventa exclusiva con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés.

En cuanto a los valores de los abonos bajo la modalidad Zorzal madrugador, el pase de campo por dos días tiene un costo de 200.000 pesos, mientras que por tres días asciende a 270.000 pesos. Para quienes prefieran el Espacio VIP con Tribuna, los precios se fijaron en 600.000 pesos por dos jornadas y 810.000 pesos por el ciclo completo de tres días.

Estos montos no contemplan el cargo por servicio de la ticketera. El sistema de comercialización será escalonado, lo que significa que los tickets early son los más económicos y el precio subirá en las etapas siguientes según se agote el stock disponible.

Aunque el listado oficial de artistas todavía no fue revelado, se mantiene la tradición de reunir a grandes referentes del rock nacional e internacional. La propuesta para esta edición promete combinar los shows en vivo con experiencias gastronómicas y diversos espacios interactivos para el público. Se recomienda a los interesados realizar la compra de forma temprana para asegurar su lugar en uno de los festivales con mayor historia del país.