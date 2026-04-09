Condenaron a 15 años a la Reina de la Ketamina por la muerte de Matthew Petty

La justicia de los Estados Unidos sentenció a quince años de prisión a Jasveen Sangha por su responsabilidad en el fallecimiento del actor Matthew Perry. La mujer de 42 años, conocida mundialmente como la Reina de la Ketamina, operaba una importante red de distribución y fue quien vendió al protagonista de Friends las dosis que terminaron siendo fatales en octubre de 2023.

La investigación reveló un entramado mucho más amplio que derivó en dos condenas previas y dejó al descubierto un circuito clandestino que funciona en paralelo a los tratamientos legales donde la sustancia se usa para la depresión.

Durante el proceso judicial, Sangha reconoció abiertamente haber provocado la muerte del actor y admitió su responsabilidad asegurando que carga con la culpa "como una chaqueta". Además, la acusada reconoció ante el tribunal que "Estos no fueron errores. Fueron decisiones horribles, decisiones que destrozaron la vida de las personas y la de sus familiares y amigos".

Debido a su confesión y su rol activo en la provisión de drogas a diversas celebridades, la mujer recibió una pena significativamente más alta que los otros cuatro implicados detenidos en el caso.

La investigación oficial determinó que Perry murió por una sobredosis que le provocó pérdida de conciencia y un posterior ahogamiento accidental mientras estaba en su hogar. El informe forense también señaló como factores contribuyentes una enfermedad cardíaca coronaria y los efectos de otros medicamentos en su organismo.

Aunque el intérprete de Chandler Bing había publicado una autobiografía relatando su lucha contra la adicción, el caso evidenció que el actor seguía en contacto con un entorno riesgoso para su salud.