Quién es la periodista cercana a Milei que confirmó su romance con un modelo

La flamante pareja conformada por Mario Guerci y Guadalupe Vázquez decidió abandonar el misterio y mostrarse ante el público por primera vez. Según la información difundida por Evangelina Cao el 8 de abril de 2026, durante una emisión del programa Puro Show se presentaron las imágenes que prueban la relación amorosa entre el artista y la comunicadora.

Al brindar los detalles de este encuentro captado en San Isidro, la panelista Pochi explicó que "Hay imágenes de este romance, se empezaron a mostrar juntos en San Isidro, acaramelados, a los besos y agarrados de la mano" confirmando así el vínculo sentimental. Ante la cercanía exhibida por los protagonistas, en el ciclo televisivo se manifestó que "Parece que está bastante consolidado" respecto al presente de los novios.

Este acercamiento se produce tiempo después de que el actor terminara su relación con Camila Cavallo, quien previamente estuvo vinculada a Mariano Martínez con quien tiene una hija.

Cabe destacar que Guerci también fue noticia recientemente al relatar el drama vivido por su hijo Mirko tras un accidente doméstico donde una piedra de veinte kilos cayó sobre su pie.

Por su parte, la periodista Guadalupe Vázquez había generado preocupación debido a las amenazas recibidas por parte de Lorena González, una antigua participante del reality Gran Hermano. Las versiones sobre este affaire habían sido adelantadas por Juan Etchegoyen a finales de febrero planteando la incógnita sobre si este sería el romance del verano que hoy finalmente quedó ratificado.