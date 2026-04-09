Las empleadas domésticas en Argentina cobran en abril de 2026 con los valores actualizados tras el último incremento salarial del 3% aplicado en dos tramos, que impacta en todas las categorías del sector.

En términos generales, el valor de la hora se ubica entre aproximadamente 3.348 y 4.382 pesos, dependiendo de la categoría y si el trabajo es con o sin retiro.

Para la categoría más común, tareas generales (limpieza, mantenimiento), la hora se paga alrededor de 3.348 pesos con retiro y cerca de 3.600 sin retiro.

En otras categorías, los valores son más altos. Por ejemplo, supervisores pueden cobrar más de 4.000 pesos por hora con retiro y superar los 4.300 sin retiro, mientras que tareas específicas como cocina o cuidado especializado también tienen escalas superiores.

Además del salario básico, siguen vigentes varios adicionales. Uno de los principales es el plus por zona desfavorable, que implica un 30% extra sobre el sueldo para quienes trabajan en regiones del sur del país.

También se contemplan pagos extra por antigüedad, horas extras y trabajo en días feriados, que deben abonarse con recargos según la normativa laboral vigente.

En cuanto a sumas extraordinarias, en los primeros meses del año se pagó un bono por única vez que llegó hasta 20.000 pesos según la carga horaria semanal, aunque ese adicional no forma parte del salario habitual.

Con estos valores, abril se presenta como un mes de transición, a la espera de una nueva negociación paritaria que actualice nuevamente los salarios frente al avance de la inflación.