La investigación por la compra del departamento del vocero presidencial Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo: el fiscal de la causa citó a declarar al hijo de una de las jubiladas que vendió el inmueble.

El joven es considerado un testigo clave, ya que mantiene un vínculo previo con el funcionario, lo que podría aportar información relevante sobre cómo se concretó la operación inmobiliaria.

La citación se da en el marco de una causa que busca determinar si existieron irregularidades en la compra del departamento, especialmente en relación con el origen de los fondos y las condiciones de la transacción.

Según trascendió, el vínculo entre el joven y Adorni ya había sido mencionado previamente en la investigación, lo que refuerza su rol dentro del expediente.

El fiscal intenta reconstruir el contexto en el que se llevó adelante la operación, incluyendo posibles contactos previos, negociaciones y la forma en que se definió la compra del inmueble.

Por el momento, no hay imputaciones formales, pero la causa continúa avanzando con la recolección de testimonios y documentación.

El caso generó repercusión política y mediática, ya que involucra a un funcionario cercano al presidente, en un contexto donde se busca transparentar los movimientos patrimoniales de integrantes del Gobierno.

La declaración del testigo podría resultar clave para esclarecer los hechos y determinar si la operación se realizó dentro de los parámetros legales.