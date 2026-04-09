Un hombre fue detenido acusado de intentar asesinar a sus primos mediante envenenamiento en la provincia de Buenos Aires, en un hecho que es investigado como tentativa de homicidio agravado.

El episodio ocurrió en el partido de Florencio Varela, donde las víctimas comenzaron a presentar síntomas de intoxicación luego de consumir alimentos que habían sido preparados y compartidos en un ámbito familiar.

De acuerdo a la investigación, el sospechoso habría colocado una sustancia tóxica en la comida con la intención de provocar la muerte de sus primos. Tras ingerir los alimentos, las víctimas debieron ser trasladadas de urgencia a un centro de salud, donde lograron estabilizarlas y salvarles la vida.

A partir de la intervención médica y la denuncia correspondiente, se inició una causa judicial que permitió avanzar sobre el principal sospechoso. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención en las últimas horas.

Fuentes del caso indicaron que el acusado quedó imputado por tentativa de homicidio y fue puesto a disposición del fiscal interviniente, que ahora busca determinar con exactitud qué tipo de sustancia fue utilizada.

Además, los investigadores analizan el trasfondo del ataque, ya que no se descarta que haya existido un conflicto familiar previo que motive el hecho.

En paralelo, se realizan peritajes sobre los restos de comida y estudios toxicológicos para confirmar la composición del veneno y fortalecer la causa judicial.

Las víctimas, en tanto, evolucionan favorablemente y permanecen fuera de peligro, mientras avanza la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.