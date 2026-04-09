Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, un amplio frente de organizaciones ambientalistas lanzó una convocatoria inédita: impulsar “la demanda colectiva más grande de la historia” para frenar su implementación en la Justicia. La iniciativa busca canalizar el rechazo social que ya se había expresado en las audiencias públicas y sumar adhesiones masivas en todo el país.

La convocatoria es impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, quienes llaman a la ciudadanía a sumarse a una denuncia judicial colectiva contra la norma recientemente sancionada.

Un antecedente masivo que buscan replicar

El impulso de esta acción colectiva tiene como antecedente la participación en las audiencias públicas, donde cerca de 105.000 personas se inscribieron para exponer. Sin embargo, solo una fracción pudo hacerlo, lo que generó fuertes críticas por parte de las organizaciones.

“Cientos de miles de personas se inscribieron para defender los glaciares y fueron ignoradas”, señalaron desde el espacio ambientalista. En ese sentido, sostienen que el debate legislativo se desarrolló “a espaldas de la sociedad” y con un proceso “viciado” que desoyó el reclamo ciudadano en defensa del agua.

Ahora, el objetivo es lograr una adhesión igual o superior a aquella participación, trasladando la discusión al ámbito judicial.

“Vamos a la Justicia”

Desde Greenpeace, la referente Agostina Rossi explicó que la estrategia apunta a ampliar la participación social en la acción legal. “En lugar de hacer una acción judicial solo de las organizaciones, queremos que la gente se involucre. Vamos a encargarnos de la parte legal para que sea la más grande de la historia”, sostuvo.

Además, afirmó que la reforma “es inconstitucional” y contradice criterios científicos ampliamente establecidos. “Si el Congreso dio luz verde, vamos a ir a la Justicia para que se revierta”, agregó.

Los argumentos de inconstitucionalidad

Uno de los principales ejes de la demanda se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que el Estado nacional debe fijar los presupuestos mínimos para la protección ambiental.

Según las organizaciones, la reforma invierte ese principio al otorgar a las provincias la facultad de definir los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, sin un marco uniforme. Esto, advierten, abre la puerta a decisiones discrecionales y debilita la protección ambiental.

También señalan que la modificación contradice el principio de no regresión ambiental establecido en la legislación vigente, que impide reducir los niveles de protección alcanzados.

Riesgos hídricos y conflictos entre provincias

Otro punto crítico es el posible aumento de conflictos interjurisdiccionales. Desde el sector ambientalista alertan que las provincias cordilleranas podrían tomar decisiones que afecten el acceso al agua de otras regiones.

“Van a definirse recursos hídricos que abastecen a otras provincias, lo que puede generar conflictos y no aporta seguridad jurídica, incluso para proyectos productivos”, remarcaron.

Asimismo, advierten que más de 7 millones de personas dependen del agua proveniente de glaciares y ambientes periglaciares, por lo que cualquier debilitamiento en su protección impacta directamente en la seguridad hídrica nacional.

Cómo sumarse a la demanda

Las organizaciones convocantes habilitaron un formulario online para que cualquier ciudadano pueda adherir a la acción judicial colectiva. La iniciativa busca transformar el rechazo social en una herramienta legal concreta.

“Luego de la traición a la voluntad ciudadana, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, afirmaron.

La convocatoria marca el inicio de una nueva etapa en el conflicto por la Ley de Glaciares, con la participación ciudadana como eje central y la judicialización como principal estrategia para intentar frenar la reforma.

Para adherir, la ciudadanía puede acceder a www.demandacolectivaglaciares.org y ser parte de la demanda colectiva más grande en defensa del agua en la historia.