Jueves 09 de Abril
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Sociedad

Cómo hacer lomo de cerdo relleno en tan solo cinco pasos

Una opción ideal para una comida especial o de fin de semana, con espinaca, jamón y queso como protagonistas. Se prepara en pocos pasos y con ingredientes simples.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Receta de lomo de cerdo relleno con espinaca, jamón y queso y cuánto cuesta para 4 personas (Ilustrativo)

El lomo de cerdo relleno con espinaca, jamón y queso se posiciona como una de las recetas más elegidas para quienes buscan una comida sabrosa, rendidora y fácil de preparar en casa.

La preparación combina ingredientes clásicos que aportan sabor y textura, logrando un plato ideal tanto para ocasiones especiales como para un almuerzo familiar.

Para hacerlo, primero se debe abrir el lomo de cerdo en forma de “libro” y condimentarlo a gusto. Luego se rellena con espinaca previamente salteada, fetas de jamón y queso, que aportan cremosidad al interior.

Una vez armado, el corte se enrolla, se ata con hilo de cocina para mantener la forma y se sella en una sartén con un poco de aceite para dorar la superficie.

Después, se lleva al horno a temperatura media durante aproximadamente una hora, hasta que la carne esté bien cocida y jugosa en su interior.

El paso final consiste en dejar reposar la carne unos minutos antes de cortarla, lo que permite que conserve sus jugos y mejore su textura al momento de servir.

Como resultado, se obtiene un plato completo, con una combinación equilibrada de sabores y una presentación atractiva, ideal para acompañar con papas, ensaladas o vegetales al horno.

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