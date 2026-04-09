El lomo de cerdo relleno con espinaca, jamón y queso se posiciona como una de las recetas más elegidas para quienes buscan una comida sabrosa, rendidora y fácil de preparar en casa.

La preparación combina ingredientes clásicos que aportan sabor y textura, logrando un plato ideal tanto para ocasiones especiales como para un almuerzo familiar.

Para hacerlo, primero se debe abrir el lomo de cerdo en forma de “libro” y condimentarlo a gusto. Luego se rellena con espinaca previamente salteada, fetas de jamón y queso, que aportan cremosidad al interior.

Una vez armado, el corte se enrolla, se ata con hilo de cocina para mantener la forma y se sella en una sartén con un poco de aceite para dorar la superficie.

Después, se lleva al horno a temperatura media durante aproximadamente una hora, hasta que la carne esté bien cocida y jugosa en su interior.

El paso final consiste en dejar reposar la carne unos minutos antes de cortarla, lo que permite que conserve sus jugos y mejore su textura al momento de servir.

Como resultado, se obtiene un plato completo, con una combinación equilibrada de sabores y una presentación atractiva, ideal para acompañar con papas, ensaladas o vegetales al horno.