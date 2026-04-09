Camila Galante, esposa del futbolista Leandro Paredes, denunció que fue víctima de un robo en el estacionamiento de un shopping en la localidad bonaerense de Canning y alertó a sus seguidores sobre la inseguridad.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando la influencer dejó su camioneta en el lugar y, al regresar, encontró el vehículo dañado: delincuentes habían cortado parte del paragolpes para sustraer la rueda de auxilio.

A través de sus redes sociales, Galante compartió imágenes del daño y relató lo sucedido. “Adentro del estacionamiento del shopping Las Toscas Canning me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio. Tengan cuidado”, escribió en su cuenta.

El episodio generó preocupación porque ocurrió dentro de un espacio que, en teoría, debería contar con medidas de seguridad, lo que reavivó el debate sobre los robos en estacionamientos de centros comerciales.

Si bien la influencer no sufrió agresiones físicas, expresó su indignación y angustia por lo ocurrido, y utilizó su experiencia para advertir a otras personas que frecuentan el lugar.

El caso rápidamente se viralizó en redes sociales y sumó repercusión, con usuarios que compartieron situaciones similares y reclamaron mayor seguridad en este tipo de espacios.