El presidente Javier Milei viajará a Israel en los próximos días, en medio de un escenario de alta tensión regional marcado por las amenazas del régimen de Irán. Viajará entre el 19 y el 22 de abril para participar en los actos por el Día de la Independencia del país.

La decisión fue confirmada oficialmente y forma parte de su agenda internacional, que incluye encuentros con autoridades israelíes y una fuerte señal de respaldo político en un contexto geopolítico complejo.

El viaje se mantiene pese a las advertencias y declaraciones provenientes de Irán, en el marco del conflicto que atraviesa Medio Oriente y que ha escalado en las últimas semanas con episodios de violencia y ataques cruzados.

Desde el entorno del mandatario sostienen que la visita no será modificada y remarcan que responde a una estrategia de política exterior que busca profundizar vínculos con Israel, uno de los principales aliados del Gobierno argentino.

Además de las reuniones oficiales, se prevé que Milei participe de actividades institucionales y refuerce acuerdos en materia de cooperación política y económica.

El contexto internacional agrega un componente de riesgo al viaje, ya que la región se encuentra en un momento de máxima tensión tras recientes enfrentamientos que involucran a distintos actores estatales.

En este escenario, la presencia del presidente argentino en Israel también es interpretada como un posicionamiento claro dentro del tablero internacional, en línea con su discurso y sus decisiones desde el inicio de la gestión.

Mientras tanto, el Gobierno sigue de cerca la evolución del conflicto y las condiciones de seguridad, aunque por el momento ratificó que la visita se realizará según lo previsto.