El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró la aprobación de la aclaratoria a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación y puso el foco en la necesidad de avanzar con reglas claras que permitan cuidar el ambiente sin frenar el desarrollo productivo. Lo hizo tras la sanción definitiva de una norma que reconfigura el marco regulatorio para la actividad en zonas de glaciares y ambiente periglacial.

“Celebro la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares en Diputados”, expresó el mandatario provincial, en línea con el respaldo político que ya había sido destacado por el presidente Javier Milei, quien lo ubicó entre los gobernadores clave para alcanzar la mayoría parlamentaria.

La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, luego de un extenso debate en el Congreso. Desde el oficialismo nacional remarcaron que la reforma apunta a dar mayor previsibilidad jurídica y fortalecer el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales.

Reglas claras y base científica

En ese contexto, Orrego enfatizó que la modificación de la norma representa un avance en términos técnicos y ambientales. “Damos un paso importante hacia reglas más claras, con base científica, que cuidan el agua y garantizan la protección de nuestros glaciares, permitiendo el desarrollo productivo de la provincia”, sostuvo.

La reforma, según se argumentó desde Nación, introduce definiciones más específicas sobre glaciares y ambiente periglacial, lo que permitiría habilitar actividades en zonas previamente alcanzadas por ambigüedades normativas.

En esa línea, el Gobierno nacional defendió la iniciativa como una herramienta para “garantizar seguridad jurídica” y devolver a las provincias el dominio efectivo sobre sus recursos, tal como lo establece la Constitución Nacional.

Previsibilidad y desarrollo

Para San Juan, donde la minería es uno de los pilares económicos, la discusión no es menor. Orrego vinculó directamente la reforma con la posibilidad de crecimiento y generación de empleo en la provincia.

“Argentina y San Juan, como protagonista de esta segunda gran era minera, necesitan previsibilidad para crecer, generar trabajo y decidir sobre sus recursos, y eso es lo que hemos logrado”, afirmó.

El respaldo de los gobernadores de provincias con actividad extractiva —entre ellas San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza— resultó determinante para la sanción de la ley. Estos distritos vienen impulsando una agenda común que busca compatibilizar el desarrollo minero con estándares ambientales más precisos.

Un nuevo escenario

La aprobación de la reforma abre ahora un nuevo escenario para la actividad minera en el país, con especial impacto en regiones cordilleranas. En San Juan, el Gobierno provincial viene promoviendo inversiones y proyectos que, bajo este nuevo marco, podrían encontrar condiciones más favorables.

En ese sentido, Orrego cerró su posicionamiento con un mensaje político que combina gestión y proyección: “Seguimos avanzando con responsabilidad: cuidando lo nuestro y construyendo el San Juan que viene”.

El debate, sin embargo, seguirá abierto. Mientras el oficialismo destaca la claridad normativa y el fortalecimiento del federalismo, sectores ambientalistas mantienen reparos sobre el alcance de la reforma. En ese equilibrio entre producción y protección, la nueva ley comienza a marcar el rumbo de una discusión que seguirá siendo central para el futuro de la provincia.