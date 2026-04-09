Efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 llevaron adelante un exitoso operativo de control en el departamento 25 de Mayo, que terminó con el secuestro de una moto de alta cilindrada con irregularidades legales. La tenía un particular que admitió que fue comprada de buena fe por plata y chivos.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 20, a la altura de la zona de Alto Vistoso. Allí, los uniformados interceptaron una moto Honda XR 125 cc de color rojo para verificar su documentación. Al ingresar los datos en el sistema policial, saltó la alerta: el rodado tenía un pedido de secuestro vigente por el delito de Hurto Agravado, solicitado por la Policía de Mendoza el 27 de septiembre de 2016.

Al verse sorprendido por los efectivos, el conductor del vehículo, un hombre de 63 años, brindó una explicación que llamó la atención de las autoridades. Según su relato, posee la moto desde hace unos tres años y la compró con una entrega de dinero y chivos.

El hombre aseguró a los efectivos que desconocía por completo que el vehículo era robado y que actuó de buena fe al realizar el particular trueque. Sin embargo, ante la irregularidad del dominio, la policía procedió al secuestro inmediato del rodado, el cual quedó a disposición de la Justicia para los trámites correspondientes y su posterior restitución a los propietarios originales en la vecina provincia.