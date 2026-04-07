El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental, con el objetivo de introducir cambios en el sistema de atención y dar respuesta a reclamos de familiares, profesionales y sectores vinculados a la seguridad. La iniciativa apunta a modificar aspectos centrales de la normativa vigente y reabrir el debate sobre el abordaje de los padecimientos mentales en la Argentina.

La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, estableció un enfoque centrado en los derechos humanos, promoviendo la desinstitucionalización y la atención en hospitales generales en lugar de neuropsiquiátricos. Sin embargo, distintos sectores cuestionan su implementación y advierten sobre la falta de recursos y dispositivos adecuados para su cumplimiento.

El nuevo proyecto se enmarca en una agenda más amplia de reformas impulsadas por el Gobierno y podría generar un fuerte debate político y social en el Congreso, donde ya hubo intentos previos de modificar la ley sin éxito. La discusión volverá a poner en tensión los modelos de atención, entre el enfoque comunitario vigente y las propuestas de mayor intervención institucional.