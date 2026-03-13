Un docente de una escuela del departamento 25 de Mayo fue condenado a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de abusar de dos alumnas menores de edad. La investigación estuvo a cargo de la fiscalía de la ANIVI y se inició a mediados de 2024 a partir de las denuncias realizadas por estudiantes.

El fiscal Raúl Iglesias explicó que los hechos ocurrieron dentro del ámbito escolar y que las víctimas tenían alrededor de 11 años al momento de los episodios. Según detalló, el acusado fue condenado por dos hechos de abuso simple agravado, debido a su rol de docente y a la relación de autoridad que ejercía sobre las niñas.

“Se trata de dos abusos simples en perjuicio de dos niñas, con actos reiterados en el tiempo y con el agravante de la condición de educador del autor”, indicó el fiscal.

Amenazas y presión sobre las alumnas

De acuerdo con la investigación, el docente utilizaba su posición dentro de la escuela para intimidar a las alumnas. Entre las amenazas que utilizaba se encontraba bajarles las calificaciones, sacarlas del cuerpo de bandera o hacerles firmar libros de disciplina si no accedían a sus pedidos.

Publicidad

Las dos estudiantes tenían buen rendimiento académico, lo que también era utilizado como mecanismo de presión por parte del acusado.

“El factor intimidatorio estaba vinculado a su desempeño escolar. Les decía que podía bajarles las notas, sacarlas del cuerpo de bandera o sancionarlas si no accedían a sus designios”, explicó Iglesias.

La denuncia surgió de los propios estudiantes

El caso comenzó a investigarse cuando un grupo de alumnos decidió expresar lo que estaba ocurriendo dentro de la escuela y poner un límite a las conductas del docente.

Según el fiscal, la valentía de los estudiantes fue clave para que la situación saliera a la luz y pudiera avanzar la causa judicial.

“Un grupo de alumnos manifestó su voluntad de decir basta a muchos actos que se estaban cometiendo. Nosotros defendimos la voz de esos niños e hicimos notar lo que estaban denunciando”, señaló.

Posibilidad de nuevas denuncias

Por el momento, las víctimas identificadas son dos alumnas, aunque desde la fiscalía no descartan que puedan aparecer nuevas denuncias a partir de la condena.

Iglesias explicó que en este tipo de casos muchas veces otras víctimas se animan a contar lo ocurrido cuando una causa avanza judicialmente.

“Nunca descartamos que existan nuevas denuncias. Muchas veces sucede que, cuando una persona es condenada, otros niños encuentran la valentía para contar lo que vivieron”, afirmó.

Libertad hasta que la condena quede firme

Aunque la pena impuesta es de prisión efectiva, el docente continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme, según lo dispuesto por la Justicia.

El fiscal destacó además el valor de las víctimas al denunciar lo sucedido a tan corta edad y remarcó la importancia de que estos casos puedan ser escuchados y acompañados por el sistema judicial y las familias.

“Siempre felicito a estos niños y niñas por poder contarlo. A los 11 años atravesar estas situaciones y animarse a hablar no es fácil”, concluyó.