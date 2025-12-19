Un hombre fue condenado a siete meses de prisión efectiva en el Penal de Chimbas por abusar sexualmente de una pariente menor de edad plena Navidad.

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2024 durante una reunión familiar por la celebración de Navidad. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, el imputado, pariente de la víctima, aprovechó el contexto del encuentro familiar para realizar tocamientos a una menor por encima de su ropa. El episodio ocurrió durante la tarde, en el comedor de la vivienda donde se desarrollaba la reunión.

Publicidad

Tras un año de la causa, el 19 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia de juicio abreviado, instancia en la que se alcanzó un acuerdo entre la fiscalía, la defensa y el imputado. La propuesta fue homologada por el juez de Garantías, pese a la oposición de la parte querellante.

En su resolución, el magistrado declaró la culpabilidad del acusado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, previsto en el artículo 119 del Código Penal, en calidad de autor. Además, dispuso la unificación de una condena condicional anterior, ordenó la prisión preventiva hasta que el acuerdo quede firme y declaró la reincidencia.