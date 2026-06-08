El dolor de una famosa: "A mi prima hermana la asesinaron en una plaza"

Any Ventura, reconocida periodista y socióloga que actualmente se desempeña en los programas BTV y Duro de domar en América y C5N, compartió detalles íntimos sobre su pasado familiar. La comunicadora, quien lleva 11 años de novia con un economista y es madre de tres hijos y abuela de seis nietos, relató la historia de su prima hermana y homónima, quien fue jefa de la resistencia en Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial.

La joven fue ejecutada por los nazis en una plaza pública frente a sus padres cuando tenía solo 18 años. Sobre este vínculo, Ventura explicó que "del lado de mi papá, hay una Any Ventura que fue jefa de la resistencia en Bulgaria, la mataron los nazis en una plaza pública delante de los padres y una calle de un pueblo de Bulgaria se llama Any Ventura".

La periodista aclaró que se trata de "una historia que la tengo presente y es una historia real" y detalló sobre la identidad de la joven que "ella sería una prima mía que la mataron durante la guerra. A mi prima no la conocí porque la mataron durante la guerra y yo no había nacido. Pero lo conozco al padre. El padre sí vino a la Argentina. El papá de ella era hermano de mi papá, o sea que Any era mi prima hermana".

La figura de su familiar fue reivindicada con el tiempo por las autoridades locales. Ventura señaló que "sí, muy. Era la jefa de la resistencia y 18 años tenía nomás. La mataron en la plaza pública los nazis. Cuando vinieron los rusos, la consideraron una heroína, por supuesto, y pusieron una calle que se llama Any Ventura". A pesar de este legado, la panelista aún no visita el país de origen de su padre.

Al respecto manifestó que "no. Voy a ir con mis hijos en algún momento. No conozco Bulgaria aun, aunque mi papá vino de ahí porque nació en Bulgaria. Me inquieta ir pero hicimos una promesa con mis hijos de ir todos juntos. Cuando podamos vamos a ir todos juntos a Bulgaria, yo sola con mis hijos".

La historia de la familia Ventura también incluyó un proceso legal tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Los descendientes demandaron al estado búlgaro debido a que la Unión Soviética confiscó una casa y una fábrica del abuelo de la periodista.

Sobre el resultado de la gestión ocurrida cerca de 1991, ella relató que "fue muy interesante porque cuando cayó el muro de Berlín, le hicimos juicio al gobierno de Bulgaria porque la Unión Soviética le había sacado la casa y la fábrica a mi abuelo Ventura. ¡Y nos indemnizaron! Fuimos toda la familia Ventura a la embajada de Bulgaria a buscar el dinero de la indemnización".

A pesar de que el monto fue de mil dólares para cada uno, el hecho resultó significativo para el grupo familiar compuesto por los descendientes de los seis hermanos de su padre. Ventura recordó que "sí. Nos tocó mil dólares a cada uno; no importa. Pero, es raro. ¿Conocés a mucha gente que la haya indemnizado el gobierno de Bulgaria? El muro cayó en 1989 y esto nuestro habrá sido en el 91, ahí al toque. Muchos primos míos habían ido a Bulgaria, habían hablado y había testigos de que había una casa y una fábrica. Tenían todas las pruebas, había gente que había sobrevivido a todo eso y había fotos, entonces el juicio prosperó. Y el gobierno tuvo que indemnizarnos. ¿No es hermoso? Fue extraordinario el cuento. Decí que somos muchos porque mi papá tenía seis hermanos, más los hijos y los nietos, entonces nos tocó muy poco a cada uno. Pero era gracioso vernos a todos en la embajada esperando la indemnización. Divina historia, ¿no?".

Finalmente, la escritora compartió sus aspiraciones profesionales actuales y su deseo de incursionar en la ficción pura. Ventura confesó que "¿qué es lo que me gustaría hoy? Me gustaría poder escribir una novela de ficción. No una novela histórica sino un novelón de ficción. Me encantaría tener el tiempo, la cabeza y el talento para ser Claudia Piñeiro. Tengo varios libros escritos pero no de ficción. Uno solo de ficción a medias, uno erótico que se llama El sexo es mi lenguaje". Sobre la temática de una futura obra, indicó que "tengo ganas de escribir la historia de una mina, el recorrido de una mina con un poquito de cosas mías, obviamente. Tengo cosas interesantes porque vengo de una familia con mucha historia".