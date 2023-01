Como había adelantado DIARIO HUARPE, Sergio Uñac confirmó que irá por un nuevo mandato justo en la semana de Navidad y Año Nuevo. Esto no solo activó el armado del oficialismo, sino que también intensifica la búsqueda judicial de parte de la oposición sanjuanina, ya que sostienen que es inconstitucional.

Por esto es que Dignidad Ciudadana, partido que forma parte de Juntos por el Cambio, insistirá judicialmente con la acción declarativa de certeza sobre si el mandatario puede o no ser candidato.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La insistencia fue confirmada por el presidente del partido opositor, Gustavo Fernández, quién afirmó que “vamos a insistir con la acción declarativa, ya que el fallo de la jueza de primera instancia consideramos que es incorrecto y por eso es que vamos a apelar”.

La presentación se había dado a mediados de diciembre y recayó en el Séptimo Juzgado Civil, a cargo de la doctora Vilma Balmaceda. La magistrada determinó, días después, no darle lugar a lo solicitado por considerar que “la presentación se hizo fuera de competencia o en una jurisdicción errada”, ya que dicho asunto debe resolverse en el Tribunal Electoral.

De Dignidad Ciudadana afirman que es incorrecto porque, expresó Fernández, “el fuero civil es el indicado, puesto que nosotros no estamos impugnando una candidatura, que en ese caso corresponde que sea el Tribunal Electoral, sino lo que estamos pidiendo es que falle la cuestión de fondo que es si puede Uñac ir por otro mandato o no. Claramente, nosotros creemos que no”. Por esto es que ahora apelarán la decisión de la magistrada Balmaceda para que una instancia superior determine si la jueza tuvo razón o no.

La apelación estaba a punto de ser presentada, pero se frenó por unos días para incluir el lanzamiento mediático de la búsqueda de un nuevo mandato por parte de Sergio Uñac y así buscar que la justicia local defina si está o no autorizado.

Publicidad

Cuándo recurrirán a la Suprema Corte

En el momento en que anunciaron la presentación judicial, desde Dignidad Ciudadana adelantaron que la acción declarativa de certeza era una manera de adelantarse en el tiempo para tener la chance de acceder a la Suprema Corte de la Nación apenas anunciara una nueva candidatura Sergio Uñac.

Esta postura está siendo evaluada por los asesores legales del partido, y también por los de Juntos por el Cambio San Juan, ya que hacerlo en este momento sería adelantarse y obtener un resultado negativo.

Por esto es que ahora la intención es esperar a que Uñac oficialice la candidatura, tiene tiempo hasta el 25 de marzo, y recién ahí solicitar el per saltum a la corte nacional para que resuelva sobre el asunto.