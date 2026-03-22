Confirmaron que un menor murió en el choque fatal de Ruta 20

Un violento siniestro vial ocurrido este sábado por la tarde en la Ruta Nacional 20 dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, según confirmó la UFI de Delitos Especiales.

El hecho se registró alrededor de las 19:00, a unos 500 metros al este de calle Caico, cuando por causas que aún son materia de investigación colisionaron dos vehículos: un Audi TT y un Renault Logan.

Como consecuencia del fuerte impacto, murieron dos personas mayores y un menor, lo que generó profunda conmoción y reavivó la preocupación por la seguridad vial en ese corredor.

Tras el siniestro, se desplegó un importante operativo en la zona con la intervención de personal policial, servicios de emergencia y peritos, quienes trabajan en la recolección de pruebas para determinar cómo se produjo el choque.

Desde la UFI de Delitos Especiales indicaron que las tareas investigativas continúan en curso y que en las próximas horas podrían conocerse más detalles sobre la mecánica del hecho y la identidad de las víctimas.

El caso quedó bajo análisis judicial mientras se intenta reconstruir lo ocurrido en este nuevo episodio fatal en las rutas sanjuaninas.