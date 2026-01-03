Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de gripe A H3N2 correspondiente al subclado K en la provincia de Mendoza. Se trata de un turista español de 74 años que permanece internado en el Hospital Carrillo, en el departamento Las Heras, tras presentar un cuadro respiratorio de evolución rápida.

Según se informó, el hombre arribó a Mendoza para pasar las fiestas de fin de año y, a los dos días de su llegada, comenzó con fiebre. La evolución incluyó dificultad para respirar, motivo por el cual consultó en la guardia del Hospital Central y luego fue derivado para su internación. Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, que confirmó la presencia del subclado K.

El paciente presenta múltiples comorbilidades, entre ellas EPOC, cáncer de próstata y artritis, condiciones que agravaron su estado clínico. Desde el centro de salud indicaron que, hasta el momento, ningún familiar del turista manifestó síntomas compatibles con la enfermedad.

La variante K de la influenza A H3N2 generó atención en los sistemas de vigilancia por su elevada transmisibilidad. Las autoridades sanitarias recordaron que la gravedad de los cuadros suele estar asociada a factores individuales, con mayor riesgo de complicaciones en niños pequeños, personas mayores, embarazadas y quienes tienen enfermedades preexistentes.

De acuerdo con datos preliminares del Ministerio de Salud de la Nación, la vacunación antigripal continúa siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de cuadros graves. En Argentina, de los 11 casos de gripe A H3N2 secuenciados, siete correspondieron al subclado K, con registros en Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza.

Los principales síntomas de la gripe A H3N2

Fiebre alta (generalmente superior a 38°C)

Tos seca persistente que dura hasta 2 semanas

Dolor de garganta con molestias asociadas

Dolores corporales y musculares

Fatiga severa y debilidad

Dolores de cabeza

Nariz que moquea o congestionada

Escalofríos y sudoración

Si bien la mayoría de las personas se recuperan de la fiebre relacionada con el virus H3N2 en una semana sin necesidad de hospitalización, en algunos casos pueden presentarse ciertas complicaciones que pueden incluir:

Neumonía bacteriana: afecta a los pulmones

Infecciones de oído

Infecciones de los senos

Empeoramiento de afecciones crónicas preexistentes, tales como: insuficiencia cardíaca congestiva, asma y diabetes

Desde la cartera sanitaria aclararon que todavía no llegan al país las vacunas para la poderosa cepa de la nueva gripe, lo que podría ocurrir entre febrero o marzo. Igualmente sirve aplicarse las existentes.