La UEFA Champions League 2026 ya tiene definidos los cruces de los playoffs, la instancia previa a los octavos de final que se disputa por segundo año consecutivo bajo el nuevo formato del torneo. En esta fase participarán los equipos que finalizaron entre el noveno y el vigesimocuarto puesto de la tabla general, con el objetivo de meterse entre los 16 mejores de Europa.

Los emparejamientos prometen partidos de alto nivel y duelos históricos, con varios gigantes del continente obligados a jugar esta ronda extra para seguir en carrera por la “Orejona”. Entre los cruces más destacados aparece el enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid, así como el clásico francés entre Mónaco y PSG, que garantiza un representante de la Ligue 1 en octavos.

También sobresalen los choques entre Galatasaray y Juventus, dos equipos con tradición europea, y el cruce entre Borussia Dortmund y Atalanta, que anticipa una serie intensa por el estilo ofensivo de ambos conjuntos.

Los cruces completos de los playoffs de la Champions League 2026 son:

Benfica vs. Real Madrid

Bodo Glimt vs. Inter

Mónaco vs. PSG

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Los ganadores de estas llaves avanzarán a los octavos de final, donde se sumarán a los ocho equipos que ya lograron la clasificación directa tras finalizar en los primeros puestos de la fase de liga. La Champions entra así en su etapa decisiva, con cruces que prometen emociones fuertes y estadios colmados en toda Europa.