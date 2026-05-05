La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en redes sociales que fue leído como una ironía dirigida a Manuel Adorni, en medio del escándalo por las refacciones en su vivienda y la investigación judicial en curso. La frase “que tengas una cascada de éxitos” desató interpretaciones políticas inmediatas.

El comentario no fue casual. Se produjo el mismo día en que el contratista que realizó las obras declaró ante la Justicia y detalló trabajos en la casa del funcionario, entre ellos la construcción de una cascada en el jardín, lo que dio contexto a la elección de palabras de la vicepresidenta.

Según la causa, las refacciones en la propiedad ubicada en un country bonaerense habrían alcanzado cifras cercanas a los 245.000 dólares, incluyendo mejoras estructurales, pileta, quincho y elementos decorativos como la mencionada cascada, uno de los puntos más comentados del expediente.

La publicación de Villarruel fue interpretada como una chicana política en un contexto de creciente tensión dentro del oficialismo. La relación entre la vicepresidenta y el entorno del presidente viene deteriorada, y el episodio volvió a exponer las diferencias internas en la cúpula del poder.

Aunque en el mensaje no hubo una mención directa a Adorni, la referencia fue rápidamente asociada al caso y generó repercusiones en redes sociales y en el ámbito político, sumando un nuevo capítulo a la polémica que rodea al funcionario.

El episodio se inscribe en un escenario más amplio de cuestionamientos sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, mientras avanzan pedidos de explicaciones y crece la presión política en el Congreso.

De esta manera, una frase breve terminó amplificando el conflicto interno y reforzando el clima de tensión en el oficialismo, en paralelo al avance de la investigación judicial sobre uno de sus principales funcionarios.