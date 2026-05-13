Confirmaron que el oncólogo Marinero murió por causas naturales

El misterio en torno a la muerte del reconocido oncólogo Marinero comenzó a disiparse en las últimas horas luego de que la investigación judicial confirmara oficialmente que el profesional falleció por causas naturales. La información fue ratificada por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adolfo Díaz, quien dio a conocer el resultado preliminar elaborado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

De acuerdo a lo informado por el funcionario judicial, la autopsia determinó que el médico murió como consecuencia de un shock cardiogénico, descartándose así, al menos por el momento, la existencia de signos de violencia o cualquier otro indicio que hiciera presumir una muerte provocada por terceros.

Héctor David Marinero era un reconocido oncólogo del ámbito sanitario sanjuanino. (Archivo)

La causa había generado una fuerte conmoción en el ambiente médico y judicial debido a las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del especialista. Desde el inicio de la pesquisa, los investigadores manejaron distintas hipótesis y aguardaban con expectativa el informe de los peritos forenses, pieza clave para establecer qué ocurrió realmente.

Según detalló el fiscal Díaz, el estudio realizado por los especialistas del Poder Judicial permitió concluir que el cuadro cardíaco fue el desencadenante de la muerte del oncólogo. En ese contexto, las autoridades judiciales indicaron que la investigación continuará abierta hasta recibir los informes complementarios correspondientes, aunque la principal línea investigativa quedó prácticamente esclarecida tras el resultado de la necropsia.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que el informe médico fue contundente respecto de la causal del fallecimiento y que no se detectaron lesiones compatibles con una situación violenta. El shock cardiogénico, precisaron los especialistas, se produce cuando el corazón pierde la capacidad de bombear sangre de manera eficiente, provocando una falla generalizada del organismo.

La noticia provocó impacto tanto entre colegas como en distintos sectores vinculados al ámbito sanitario, donde Marinero era un profesional ampliamente conocido. Mientras avanza el expediente judicial, desde la fiscalía sostuvieron que los resultados obtenidos por el Cuerpo Médico Forense aportaron claridad definitiva sobre el verdadero motivo de la muerte.