Conoce las nuevas propuestas de Netflix para este mes de abril

La famosa plataforma de streaming, Netflix, conocida por liderar la revolución en la transmisión de series y películas, ha anunciado sus próximos estrenos. Entre ellos, una selección que dejará a los espectadores ansiosos por su llegada. Entre los destacados se encuentra la adquisición de los derechos de la icónica serie estadounidense, "Sex and the City" (Sexo en la Ciudad), la cual estará disponible en su totalidad durante los primeros días del mes.

Además de esta emocionante adquisición mencionada anteriormente, Netflix promete una variedad de estrenos exclusivos, tanto clásicos como nuevos lanzamientos. Entre estos incluyen la tan esperada última temporada de "The Walking Dead", así como la mini serie "Ripley", "El Padrino", "La Lista de Schindler" y muchos otros títulos que mantendrán a los suscriptores pegados a sus pantallas durante todo el mes.

Todos los estrenos que habrá en Netflix en abril

Series

Sex and the City – Temporadas 1-6 - 01/04/2024.

The Walking Dead – Temporada 11 - 02/04/2024.

Maleantes - 04/04/2024.

Ripley - 04/04/2024.

Parasyte: Los grises - 05/04/2024.

Antracita - 10/04/2024.

Secuestro del vuelo 601 - 10/04/2024.

Sin cerrojos: Un experimento carcelario - 10/04/2024.

La noche del solsticio de verano - 11/04/2024.

Good Times - 12/04/2024.

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 9 - 15/04/2024.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 14 - 15/04/2024.

The Circle: EE. UU. – Temporada 6 - 17/04/2024.

Los detectives difuntos - 25/04/2024.

El caso Asunta - 26/04/2024.

Películas

La lista de Schindler - 01/04/2024.

Siempre el mismo día - 01/04/2024.

Ex-Máquina - 01/04/2024.

Rodeo rock - 03/04/2024.

Fabricante de lágrimas - 04/04/2024.

Un detective suelto en Hollywood - 04/04/2024.

La gran exclusiva - 05/04/2024.

Rocketman - 10/04/2024.

Pared con pared - 12/04/2024.

El Padrino - 15/04/2024.

El Dictador - 15/04/2024.

Perfume de mujer - 16/04/2024.

Lady Bird - 16/04/2024.

Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas - 19/04/2024.

Forrest Gump - 22/04/2024.

Temple de acero - 28/04/2024.

Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury - 30/04/2024.

Documentales y especiales

Escena del crimen: Muerte nocturna en Berlín - 03/04/2024.

La red antisocial: De los memes al caos - 05/04/2024.

¿Qué hizo Jennifer? - 10/04/2024.

Nuestro Mundo Lleno de Vida - 17/04/2024.

Jimmy Carr: Natural Born Killer - 16/04/2024.

Descifra tu salud: Los secretos del intestino - 26/04/2024.

Títulos para ver en familia

La espectacular primavera de Rosita Fresita - 01/04/2024.

Me desperté vampira: Temporada 2 - 04/04/2024.

Los guardaespíritus del bosque: Temporada 3 - 08/04/2024.

El Pájaro Loco se va de campamento - 12/04/2024.

Antz: Hormiguitaz - 16/04/2024.

Calle CoComelon: Temporada 2 - 22/04/2024.

Anime

One Piece: Marineford - 01/04/2024.

One Piece: Egghead - 06/04/2024.

Las variaciones Grimm - 17/04/2024.