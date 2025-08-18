Policiales > Final feliz
Apareció sano y salvo el hombre que se perdió en Sarmiento tras salir a buscar leña
POR REDACCIÓN
En las últimas horas se reportó la desaparición de un hombre en Sarmiento. Se trata de Omar Antonio Laimes, de 43 años, que salió de su casa ubicada en calle Mendoza Vieja, en la zona de Colonia Fiscal Sur, con el fin de buscar leña para calefaccionar a su familia. Al transcurrir unas horas, fue encontrado sano y salvo.
Según informaron sus familiares, Laimes partió de su casa en estado de ebriedad, acompañado por su perro y una carretilla. Con el paso de las horas y al ver que no regresaba, sus seres queridos decidieron dar aviso a las autoridades para iniciar la búsqueda.
Cerca de tres horas y media después de haber salido, el hombre logró comunicarse con su esposa a través de una llamada telefónica. En esa breve conversación, explicó que se había perdido y que no podía encontrar el camino de regreso. Minutos después la señal se cortó y no volvió a establecer contacto, lo que generó aún más preocupación.
Luego de unas horas de intensa búsqueda por parte de los efectivos policiales, el hombre apareció sano y salvo.
Mientras millones de niños juegan en Roblox, depredadores sexuales aprovechan sus débiles controles para contactar menores. Un reciente caso en Río Negro -donde un hombre fue arrestado por pedir fotos sexuales a un niño de 9 años- expone los graves riesgos de la plataforma, que además sanciona a usuarios que denuncian pedófilos.