El escenario político argentino incorpora una nueva camada de candidatos provenientes del mundo del espectáculo, el deporte y las redes sociales, que buscarán convertirse en diputados o senadores en los próximos comicios. La tendencia de sumar figuras populares a las listas electorales, ya vista en procesos anteriores, se consolida en esta elección con nombres que apelan a su reconocimiento público para ganar votos.

Virginia Gallardo, panelista del programa Mujeres argentinas (El Trece), integra la lista de La Libertad Avanza en Corrientes. Su posible candidatura fue confirmada por referentes del partido, quienes destacaron su alineamiento con las ideas del presidente Javier Milei. Gallardo, conocida por su participación en televisión y sus declaraciones políticas, mantuvo un perfil bajo en redes sociales, compartiendo únicamente una imagen religiosa con un mensaje ambiguo.

Por el mismo espacio político, Karen Reichardt, conductora de la Televisión Pública y exmodelo, competirá como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Reconocida por su activismo en defensa de los animales, Reichardt ha utilizado sus redes para difundir mensajes oficialistas, respaldando las cifras de reducción de pobreza anunciadas por el gobierno. Su trayectoria mediática, que incluye ciclos televisivos y emprendimientos comerciales, suma un perfil atípico al mapa electoral.

Desde el ámbito deportivo, Claudio "El Turco" García, exfutbolista y participante de MasterChef Celebrity, oficializó su postulación como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires bajo el Partido Integrar. En un video difundido en redes, García criticó la situación social y expresó su intención de revertir lo que consideró un deterioro en la calidad de vida. Su candidatura, acompañada por un exlegislador del PRO, apela a su imagen pública para conectar con el electorado.

Jorge Porcel Junior, hijo del reconocido humorista, buscará un lugar en el Congreso como tercer candidato a diputado por el Movimiento Plural. Su incursión en la política llega después de años de exposición mediática, incluyendo polémicas declaraciones sobre su situación laboral. Porcel, dedicado a las artes plásticas, representa un caso de figura mediática que busca trascender en un nuevo ámbito.

La influencer Laura Soldano, campeona de fitness y autora de libros de autoayuda, ocupará el segundo lugar en la lista de La Libertad Avanza en Córdoba. Su llegada a la política estuvo motivada por una experiencia espiritual que, según relató, la llevó a visualizar a Milei como presidente. Su perfil, alejado de la tradición partidaria, refleja la estrategia de sumar outsiders con llegada a audiencias masivas.

La tendencia se extiende a otros distritos, con casos como el de Evelyn Von Brocke, periodista candidata a concejal en San Isidro por Acción Vecinal, y Carlos "El Loco" Enríquez, exfutbolista que competirá en Lanús. Estas postulaciones confirman un fenómeno en crecimiento: la incorporación de celebridades a las listas electorales, en un intento por capitalizar su popularidad en las urnas.