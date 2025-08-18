La Asociación Casa Cuna San Juan advierte a la comunidad sobre la presencia de personas que, de manera fraudulenta, solicitan dinero y donaciones en la vía pública utilizando el nombre de la institución. En las últimas semanas, se han reportado casos de un individuo que se presenta falsamente como representante de la organización, acción que carece de toda legitimidad.

Como organización sin fines de lucro dedicada a la protección de la niñez, Casa Cuna San Juan se sostiene exclusivamente a través de las contribuciones de sus socios y el apoyo solidario de la comunidad, gestionadas de forma transparente y responsable. La institución rechaza categóricamente cualquier tipo de recaudación callejera no autorizada y enfatiza que sus únicos canales oficiales para donaciones y asociaciones son los publicados en su sitio web y redes sociales verificadas.

La entidad agradece profundamente el compromiso de quienes colaboran a través de los medios formales y recuerda que la manera correcta de contribuir es mediante la asociación institucional o las donaciones directas a través de su plataforma digital oficial. Para sumarse como socio o realizar aportes, los interesados pueden acceder al siguiente enlace: https://casacunasanjuan.org.ar/hazte-socio/.

Casa Cuna San Juan reitera su llamado a la comunidad para mantenerse alerta ante posibles estafas y verificar siempre la autenticidad de las campañas de recaudación. Ante cualquier duda o situación sospechosa, se recomienda contactar directamente a la institución a través de sus canales oficiales de comunicación.