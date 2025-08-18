El jueves 28 de agosto, a las 21.30 horas, Hermana Beba llegará por primera vez a la Sala Z de San Juan para presentar Mina Bien, un unipersonal que se ha convertido en un clásico de la comedia actual. La artista, detrás del personaje de Fat, ofrecerá una noche donde el humor corrosivo se mezcla con la crítica social, en un espectáculo que promete tanto carcajadas como reflexión.

La función en San Juan se enmarca dentro de una gira nacional e internacional que ya agotó localidades en distintos escenarios del país, como Ciudad de las Artes en Córdoba, el teatro Mateo Booz de Rosario y el Paseo La Plaza en Buenos Aires. Tras sus presentaciones en provincias argentinas, el personaje creado por el cordobés Jorge Haddad desembarcará en España y Uruguay, donde también ha cosechado un fuerte reconocimiento.

"Mina Bien" gira en torno a la celebración del cumpleaños de Fat, esa rubia carismática que se hizo viral en redes sociales por sus diálogos improvisados con personalidades del espectáculo y de la política. Con un estilo ácido y sin filtros, Hermana Beba juega con lo incorrecto, improvisa a gran velocidad y aborda desde la sátira tanto temas íntimos como la infancia y la familia, hasta cuestiones actuales de la Argentina y el mundo. “Yo hablo y suelto. No estoy agarrada de generar polémicas, pero es una consecuencia que no manejo”, reconoce la intérprete, que se define como “una mujer libre”.

El espectáculo se nutre también de la faceta más política del personaje, cuyas parodias de diputados, asesores y presidentes circulan masivamente en redes. Lejos de la lógica de influencer, la propuesta teatral despliega un dispositivo escénico superador, que sorprende incluso a sus seguidores más fieles. Como sostiene la propia Hermana Beba, “la gente tiene mucha curiosidad porque piensan que voy a hacer lo mismo que en las redes… y no. Lo que hago es otra cosa superadora”.

Con localidades en preventa general disponibles en boletería y passline con entradas que arrancan en los $26.000, Mina Bien se prepara para desembarcar en Pedro Echagüe 451 oeste, donde Hermana Beba promete dejar su sello en la escena cultural sanjuanina.