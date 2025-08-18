El programa provincial Garrafa Hogar visitará los departamentos de Albardón, Iglesia, Rivadavia, Santa Lucía y 25 de Mayo durante la semana del 18 al 22 de agosto, con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado a precios accesibles para las familias.

Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, que busca mitigar el impacto de las bajas temperaturas, ofreciendo descuentos de hasta un 40 % respecto de los valores comerciales.

Desde el lunes 18 hasta el jueves 22 de agosto, la movilidad oficial recorrerá distintas localidades de los departamentos mencionados. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas para su recarga.

El operativo, coordinado por Defensa al Consumidor y llevado a cabo en conjunto con empresas mayoristas, busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada invernal.

Cronograma de reparto

Lunes 18 de agosto – Albardón

9:00 a 11:00 hs – Plaza Barrio San Roque, La Cañada.

11:30 a 13:30 hs – Plaza Evita, Distrito Campo Afuera.

Martes 19 de agosto – Iglesia

10:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal de Rodeo, calle Santo Domingo, Rodeo.

11:30 a 12:30 hs – Club Sportivo Pismanta, calle principal s/n, Las Flores.

13:00 a 14:00 hs – Obrador Municipal, Villa Iglesia.

Miércoles 20 de agosto – Rivadavia

9:00 a 11:00 hs – Merendero Bigotitos de Leche, lote 34, manzana 6, calle 10, La Bebida.

11:30 a 13:30 hs – Comuna de Marquesado, Av. Libertador y calle Comercio.

Jueves 21 de agosto – Santa Lucía

9:00 a 11:00 hs – Centro de Jubilados “Mis Abuelos”, calle Azcuénaga s/n, Barrio Difunta Correa.

11:30 a 13:30 hs – Unión Vecinal Barrio Itatí, manzana C, lote 4, calle Francisco Paolini.

Viernes 22 de agosto – 25 de Mayo

9:00 a 11:00 hs – Playón de calle 2, Barrio 25 de Mayo.

11:30 a 13:30 hs – Plaza de Casuarinas, Av. Ignacio de la Rosa y calle Quiroga.