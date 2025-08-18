Publicidad
Vela en los Panamericanos Junior: el sanjuanino Mateo Maldonado, entre los mejores cinco

El sanjuanino Mateo Maldonado cerró una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al finalizar en el quinto puesto de la disciplina Fórmula Kite, una de las modalidades más dinámicas y exigentes de la vela.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Mateo Maldonado durante los Panamericanos Junior.

Tras dos jornadas sin acción por falta de viento, finalmente el pasado domingo se pudieron disputar las cuatro regatas programadas en Encarnación. Fueron cuatro mangas con muy poco viento, condiciones que complicaron a todos los competidores y no permitieron al sanjuanino Mateo Maldonado desplegar su mejor rendimiento, quien quedó quinto.

El podio fue encabezado por el brasileño Lucas Pes Fonseca, quien se quedó con la medalla de oro. El mexicano Alec Vázquez Guerrero obtuvo la plata y el canadiense James Minh-thong Huynh completó el podio con el bronce. El cubano Adriano Castro Ortiz finalizó cuarto, apenas por delante del argentino.

Más allá de las dificultades, el resultado representa un paso importante en la carrera deportiva de Maldonado, quien continúa sumando experiencia internacional en un camino que apunta al ciclo olímpico.

