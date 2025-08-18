Tras dos jornadas sin acción por falta de viento, finalmente el pasado domingo se pudieron disputar las cuatro regatas programadas en Encarnación. Fueron cuatro mangas con muy poco viento, condiciones que complicaron a todos los competidores y no permitieron al sanjuanino Mateo Maldonado desplegar su mejor rendimiento, quien quedó quinto.

El podio fue encabezado por el brasileño Lucas Pes Fonseca, quien se quedó con la medalla de oro. El mexicano Alec Vázquez Guerrero obtuvo la plata y el canadiense James Minh-thong Huynh completó el podio con el bronce. El cubano Adriano Castro Ortiz finalizó cuarto, apenas por delante del argentino.

Publicidad

Más allá de las dificultades, el resultado representa un paso importante en la carrera deportiva de Maldonado, quien continúa sumando experiencia internacional en un camino que apunta al ciclo olímpico.