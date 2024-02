Conor McGregor y el boxeo: el promotor más famoso lo quiere contratar

Eddie Hearn cree que UFC debería hacer lo que sea necesario para que Conor McGregor vuelva al cuadrilátero. Desde hace casi un año, una de las historias más importantes en las MMA ha sido el posible regreso del irlandés a la acción. Ausente de las mismas desde que se rompió la pierna en su pelea de trilogía con Dustin Poirier en 2021, ha sido vinculado a una serie de posibles fechas de regreso en los últimos 12 meses. En diálogo con The MMA Hour, el promotor de boxeo aseguró que lo quiere contratar.

"Hablo bastante con Conor y creo que quiere pelear. Sigo pensando que querrá que el trato sea correcto. Llega un punto en el que a veces haces un espectáculo en el que tienes que darles lo que quieren, porque es lo mejor para el deporte y el negocio. Tal vez podría ganar más dinero en un programa pequeño que promocionando a Canelo Álvarez, pero ¿qué significa eso para mi negocio? ¿Qué significa para DAZN? ¿Qué significa para mi reputación entre los peleadores y mi oportunidad de contratar a jóvenes peleadores mexicanos que están surgiendo?", sostuvo Hearn.

Luego, Eddie mencionó: "En muchos casos, te bañas para dar a luz. Si fuera yo, y no soy yo, y Dana ciertamente no necesita mi consejo, pero traeré a McGregor de regreso, cueste lo que cueste. Inyecta un entusiasmo y vitalidad en UFC que nadie más puede. No hay nadie en el deporte que pueda hacer que esto suceda en UFC y MMA como Conor McGregor. Cuando regrese, las conferencias de prensa, la preparación, el valor del negocio, los ratings, los números de PPV todos suben".

¿Conor McGregor vuelve al boxeo?

"Entonces, lo que estoy haciendo, y nuevamente, se refiere a Canelo. No es ninguna sorpresa con estos muchachos, y a lo largo de los años con Joshua, comienza con un porcentaje, va bajando, pero eso es exactamente lo que sucede cuando alguien gana una gran cantidad de dinero. Pero lo que AJ ha hecho, no sólo por el boxeo británico sino también por Matchroom, ha ayudado a construir nuestro negocio como negocio de boxeo y como negocio deportivo al tener una de las mayores estrellas del deporte alineada con nuestra empresa y nuestra corporación", aseveró el promotor de boxeo.

Para cerrar, Eddie Hearn acotó: "Entonces, para mí, estoy en el barco con Conor y estoy hablando hasta que lo termine. Estoy llegando a un acuerdo. Será un trabajo duro, Conor. No te preocupes por eso. Él lo vale. Una leyenda. Gran autopromotor. No sé si todavía lo tiene, pero lo pones con alguien con quien tiene buenas posibilidades de ganar. Pero lo que él puede hacer por UFC, pero a veces cuando se habla de corporaciones importantes, como TKO, a ese nivel, tal vez haya cabezazos. No obtendrás nada como esto. Pero para Conor, cueste lo que cueste, lo traeré de vuelta, porque él puede hacer lo que nadie más puede. Y él lo sabe".