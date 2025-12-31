Contra un siglo de desinversión: industria, universidad y municipios se unen en un plan para el ferrocarril

Un consorcio inédito de entidades productivas, académicas y municipales ha presentado una propuesta ambiciosa para transformar el sistema ferroviario nacional. Denominado Modelo Ferroviario Integrado 5F, el plan busca revertir lo que sus impulsores califican como "cien años de desinversión" mediante una concesión a largo plazo de la red, integrando de manera rentable el transporte de cargas y pasajeros.

Un diagnóstico compartido: la crisis del ferrocarril y sus consecuencias

El punto de partida de la iniciativa, impulsada por el Foro por el Tren Cordobés, la Asociación Intermodal de América del Sur (AIMAS) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), es un diagnóstico crítico. Según Jorge de Mendonça, presidente de AIMAS, el sistema ferroviario actual atiende solo a 231 clientes de un universo de 520.000 empresas, evidenciando una desconexión total con la matriz productiva del país. "Cuanto más se achica la red, más deficitario es el sistema", afirmó, subrayando un círculo vicioso de abandono y pérdida de competitividad.

Durante el encuentro, representantes de la industria fueron contundentes al señalar las consecuencias de esta realidad. Carlos Bertone, del Clúster Automotriz, destacó que el tren representa apenas un tercio del costo del camión, un factor determinante que encarece las exportaciones y perjudica a las pymes. Desde la Unión Industrial de Córdoba y la empresa Holcim coincidieron en que la industria está lista para migrar sus cargas al riel, pero requiere garantías de eficiencia y costos.

La propuesta central: concesión, integración y una "Economía de Variedad"

El núcleo del Modelo 5F consiste en un proyecto de concesión a 99 años de la red ferroviaria nacional, organizada en cuatro mallas geográficas. Este largo plazo busca garantizar la seguridad jurídica y atraer las inversiones necesarias para una modernización integral.

La verdadera innovación del modelo radica en su enfoque integrador. Rompe con la separación tradicional entre cargas y pasajeros, proponiendo en su lugar una "Economía de Variedad". Este concepto implica que la misma infraestructura y operación atiendan, de manera combinada y eficiente, desde grandes volúmenes de carga industrial hasta el e-commerce y los servicios de pasajeros regionales. La clave de la rentabilidad, según De Mendonça, reside en una alianza total con el camión y la logística de última milla, creando un sistema intermodal eficaz.

El rol clave de la universidad y los municipios en el desarrollo territorial

Más allá de la ingeniería financiera y logística, el modelo pone un fuerte énfasis en el desarrollo territorial. Juan Marcelo Conrero, prorrector de la UNC, enfatizó que el ferrocarril debe ser un "motor de desarrollo" para el interior profundo y que la universidad actúa como un nexo indispensable para este fin. "La actual coyuntura de licitaciones representa una ventana de oportunidad única", señaló, llamando a generar un aval sólido entre intendentes, cámaras y academia para influir en las políticas públicas.

Este llamado encontró eco en los representantes municipales. Enviados de localidades como Obispo Trejo, Toledo y la región de Jesús María destacaron la urgencia de recuperar las estaciones ferroviarias como centros multimodales que puedan inyectar recursos y generar empleo genuino en comunidades históricamente perjudicadas por el desmantelamiento del servicio.

Próximos pasos: conformación de un comité y una agenda de trabajo

La presentación no quedó solo en el debate. Los participantes acordaron establecer una agenda de trabajo inmediata para traducir la necesidad logística en acciones concretas. Como primer paso, se conformó el Comité Intermodal 5F, una mesa de trabajo que funcionará de manera virtual y tendrá su próximo encuentro presencial el 12 de febrero de 2026 en el Campus Norte de la UNC.

Alejandra Cesolari, vicepresidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, instó a los presentes a organizar la "masa crítica de carga" para exigir una oferta ferroviaria a la medida de las necesidades reales, subrayando que la integración no solo reducirá costos, sino que dinamizará a las pymes metalmecánicas regionales.

El Modelo 5F se presenta así como una hoja de ruta integral que combina una visión audaz de negocio con un fuerte anclaje en el desarrollo regional. Su éxito o fracaso dependerá de la capacidad de esta inédita alianza entre conocimiento, producción y territorio para catalizar una transformación largamente postergada.