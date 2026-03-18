Vinícius Júnior quedó en el centro de la escena tras el triunfo del Real Madrid ante el Manchester City por la Champions League, no solo por su rendimiento, sino también por un festejo que generó fuerte repercusión.

El delantero brasileño, autor de un doblete en la victoria 2-1 que selló la clasificación a cuartos de final, celebró uno de sus goles con un gesto de “llanto” frente a los hinchas locales, lo que fue interpretado como una provocación directa.

Tras el partido, el propio Vinicius explicó el motivo de su reacción: aseguró que su festejo fue una respuesta a las burlas que venía recibiendo por parte de los fanáticos del City, quienes lo habían tildado de “llorón” en anteriores enfrentamientos.

El gesto no fue casual ni aislado. En la previa existía un clima tenso entre el jugador y la hinchada inglesa, que ya lo había provocado en otras ocasiones, incluso con referencias a episodios mediáticos como la disputa por premios individuales.

Dentro de la cancha, el brasileño fue determinante: abrió el marcador de penal tras una mano que derivó en expulsión rival y luego sentenció el partido, consolidándose como la gran figura de la serie que terminó 5-1 en el global a favor del equipo español.

Más allá de la polémica, el episodio volvió a poner en evidencia el carácter competitivo de Vinicius, un jugador que suele convivir con la presión de los estadios rivales y que, una vez más, eligió responder dentro y fuera del campo en un partido de alto voltaje europeo.