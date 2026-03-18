Tras la declaración de Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Py, la causa conocida como “Cuadernos de las coimas” seguirá su curso con un cronograma de nuevas indagatorias y testimonios clave en el juicio oral.

El proceso, que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de dinero en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, continuará en los próximos días con la declaración de exfuncionarios y empresarios involucrados en el expediente.

Según el cronograma judicial, las audiencias seguirán de manera escalonada y se espera la participación de figuras relevantes, mientras que hacia fines de marzo también deberán declarar representantes del sector empresarial vinculados a la obra pública.

La causa se tramita en el Tribunal Oral Federal N°7 y es considerada una de las investigaciones por corrupción más importantes de la historia argentina, con decenas de imputados entre exfuncionarios y empresarios.

Durante su indagatoria, la exmandataria negó las acusaciones y calificó el expediente como una “persecución política”, además de cuestionar la validez de las pruebas y el accionar de jueces y fiscales.

El juicio, iniciado en 2025, prevé un desarrollo prolongado con la presentación de numerosos testigos y pruebas documentales, por lo que su resolución podría demorar varios meses más.

De esta manera, tras la exposición de Cristina Kirchner, el proceso entra en una nueva etapa centrada en la acumulación de testimonios y evidencias, clave para determinar responsabilidades en un caso que sigue teniendo fuerte impacto político y judicial en el país.